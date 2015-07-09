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مواطن يتهم ضابطى شرطة بمداهمة محله مجاملة لقيادى إخوانى بمدينة نصر

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تقدم حامد محمود حامد ببلاغ إلى النائب العام، ضد اثنين من معاونى مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، يطالبه فيه بالتحقيق فى قيامهما يوم 15 أبريل 2015 الماضى باقتحام محل يستأجره بالمدخل الرئيسى الخاص بـ"السراج مول" بمدينة نصر، وتهشيم المحل، وإتلاف ما فيه من بضاعة والسماح بسرقة المحل، وذلك لإجباره على تركه لصالح رجل أعمال إخوانى.

وقال حامد محمود، فى بلاغه أمام النائب العام، والذى حمل رقم 6980 لسنة 2015 عرائض النائب العام، إنه فوجئ بعد استئجار أحد المحلات التابعة لسراج مول وصرف ما يقرب من 300 ألف جنيه على البضائع، التى كانت بداخله، بقيام حملة أمنية غير مبررة باقتحام المحل واستخدام مناشير كهربائية فى تخريب المحل الخاص به، مشيرا إلى أنه علم بأن ما تم كان مجاملة للقيادى الإخوانى، محمد شاكر السيد، والمتهم فى عدة قضايا خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، والذى تم ضبط النائب السابق محمد العمدة، وآخرين من قيادات الإخوان، بإحدى الشقق المملوكة له، وقيامه بالتستر عليهم داخلها وإخفائهم عن أعين الأمن رغم سعى الأمن للقبض عليهم لاتهامهم فى عدة قضايا إخوانية.

وذكر مقدم البلاغ، أن المدعو محمد شاكر سيد يمتلك أكثر من محل تابع لنفس المول، الذى يمتلك به محله، وهو "سراج مول"، وأنه فعل ذلك تضييقا عليه لرغبته فى امتلاك المحل الخاص به.

وأضاف فى بلاغه، أنه قام بتصوير الواقعة، والأضرار الجسيمة، التى لحقت بمحله جراء أعمال التكسير والتخريب، التى قام بها رجال الشرطة خلال مداهمته، وطالب النائب العام بالتحقيق فى تلك الوقائع وإغاثته وفقا لنص البلاغ.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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