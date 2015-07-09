انتظام حركة المرور على طريق "بورسعيد -القاهرة" بعد السيطرة على حريق سيارتين

انتظمت الحركة المرورية على طريق بورسعيد القاهرة بعد توقفها بسبب اشتعال النيران فى سيارتين نتيجة تصادمهما بمنطقة الكيلو 11 بالاسماعيلية .

وكانت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع قوات الحماية المدينة بالإسماعيلية قد سيطرت على حريق شب في سيارتين احدهما أجرة شمال سيناء والأخرى ناقلة بترول نتيجة اصطدامها بمنطقة كوبري الكيلو11 بالإسماعيلية.

وكان اللواء منتصر أبو زيد مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء حسن الزينى مديبر الحماية المدنية يفيد تعرض سيارة أجرة لحريق نتيجة اصطدامها بسيارة نقل بترول امام كوبري منطقة الكيلو 11 بطريق الإسماعيلية بورسعيد مما ادي الي اشتعال مقدمة ناقلة البترول ووصول النيران الي السيارة الأجرة ونتج عن ذلك مصرع 6 أشخاص كانوا داخل السيارة الأجرة وإصابة شخصين بينهم سائق شاحنة البترول.

وعلى الفور، انتقل اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية، إلى مكان حادث التصادم، واشرف على نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام.



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