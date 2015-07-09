أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إطلاق سراح ملكة جمال البوسنة

Google+ Print

الخميس 09-07-2015 14:06

أفرجت السلطات الكرواتيّة عن ملكة جمال البوسنة السابقة ، Slobodanka Tosic، بعد أن تم التحقيق معها، وعادت إلى منزلها.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليها للاشتباه بتورّطها في تنفيذ عمليات قتل وسرقة كبيرة مع شريكها Darko Elez، وهو أحد أخطر المجرمين في البوسنة.

وذكرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية أنّ Tosicالبالغة من العمر 29 عاماً، تم استخدامها للقبض على صديقها السابق رئيس العصابة، وحكم عليه بالسجن 22 عاماً.

وأفادت الشرطة البوسنيّة أنّ Slobodanka ، التي كان لها الكثير من العلاقات مع رجال مجرمين، نصبت فخّاً لصديقها السابق، حيث نظّمت معه موعداً، وسهّلت القبض عليه.

يذكر أنّ المحكمة ستتابع الموصوع وستعتقلها مجدّداً، في حال ثبُت تورّطها بإحدى الجرائم.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي