إطلاق سراح ملكة جمال البوسنة

أفرجت السلطات الكرواتيّة عن ملكة جمال البوسنة السابقة ، Slobodanka Tosic، بعد أن تم التحقيق معها، وعادت إلى منزلها.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليها للاشتباه بتورّطها في تنفيذ عمليات قتل وسرقة كبيرة مع شريكها Darko Elez، وهو أحد أخطر المجرمين في البوسنة.

وذكرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية أنّ Tosicالبالغة من العمر 29 عاماً، تم استخدامها للقبض على صديقها السابق رئيس العصابة، وحكم عليه بالسجن 22 عاماً.

وأفادت الشرطة البوسنيّة أنّ Slobodanka ، التي كان لها الكثير من العلاقات مع رجال مجرمين، نصبت فخّاً لصديقها السابق، حيث نظّمت معه موعداً، وسهّلت القبض عليه.

يذكر أنّ المحكمة ستتابع الموصوع وستعتقلها مجدّداً، في حال ثبُت تورّطها بإحدى الجرائم.