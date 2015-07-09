خالد الصاوي ونجلاء بدر يعترفان: لا نشاهد مسلسلاتنا لهذه الأسباب

قال الفنان خالد الصاوي إنّه أراد من مسلسله الجديد "الصعلوك" دعوة الناس للانتفاض على الذات وتوجيه رسالة للمواطن العربي بأنه أصل الثروات والبهجة، داعياً الناس إلى كسر القيود، مؤكداً تأييده لقيام الإنسان بأي سلوك لتحقيق أهدافه ما لم يصل إليها بـ " الذوق".

وقال الصاوي في الحلقة التي استضافت نجوم مسلسل "الصعلوك" في برنامج "رايتينغ رمضان" على شاشة أبو ظبي بضيافة ميساء مغربي ووسام بريدي، إن المال يفيد الإنسان والأخير يلهث وراء المال لكن في النهاية لا شيء من المال يصنع نفس الإنسان على حد تعبيره.

وقال:" كثيرون يظنون إنهم يشكرون الممثل من خلال المال، لكن هذا ليس صواباً، ومثال على ذلك أن الإنسان يبحث في الزوجة عن المضمون وليس الشكل فقط".

وأشار في الإطار نفسه إلى أنّ الإنسان قد يجني المال في جانب الفن لكنه لا يصنع فناً، وفي الوقت نفسه قد يصنع فناً ولا يجني المال، داعياً إلى ضرورة الموازنة بين المال والفن الراقي.

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وحول مسلسل "الصعلوك" أشار إلى أنه موجود في كل تفاصيل العمل بالتأليف والإخراج والتمثيل، موضحاً أن غايته من "الصعلوك" أن يظهر أنه لا فرق بين مستعمر ومستعمر آخر على بلده بغض النظر عن هوية المستعمر الدينية أو الجغرافية.

ولفت إلى أنّه ومنذ خمس سنوات لا يشاهد مسلسلاته، مستذكراً والدته التي كانت تقول له بأنها تحب قصة ألف ليلة وليلة على الإذاعة :" لأن في ذلك تشغيل أكثر للخيال".

وقال:" الشخصية في داخلي لكني لا أحب نفسي في التمثيل ولا أكره نفسي أيضا".

واعتبر الفارق كبير بين السينما والتلفزيون:" في السينما يكون المخرج هو الملك، بينما في التلفزيون الأمر مختلف حيث يشاركه كثيرون هذه السمة".

وحول ما يتوقّعه من صديق منافس مثل خالد صالح فيما لو شاهد الأخير مسلسل "الصعلوك"، توقع الصاوي أن يقول الصالح:" المسلسل قوي وأعجبني".

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وظهرت في الحلقة النجمة نجلاء بدر كبطلة للعمل فرأت أن المبادئ لا تتجزأ وبأنها تستفيد من المال في الدراما لكن بذكاء على حد تعبيرها.

وكشفت عن أنها ولأول مرة تعمل في عملين فيهما شخصية مركبة، لافتة إلى رفضها أن تشاهد نفسها أثناء العرض " لا أحب مشاهدة مسلسلاتي لأني أنتقد نفسي وأغضب بعصبية... صعب علي أن أرى نفسي بشخصية أخرى".

وإذ اعترفت بأنها محظوظة رأت أن كل مخرج له مدرسة ينتمي لها، معتبرة المخرجين اللذين اشتغلت معهما للموسم الحالي مختلفين بالنظرة والرؤية:" لكل واحد منهما مدرسة، ولا استطيع تقييم أي مخرج، والاثنان أحبا الشخصية التي أديتها مع كل واحد".

وتمنّت نجلاء أن يقال في نهاية الموسم الحالي بأنها هي هند رستم 2015:" أتمنى ذلك".

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