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MBC تراهن على حلقة جورج وسوف مع رامز جلال الليلة

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MBC تراهن على حلقة جورج وسوف مع رامز جلال الليلة MBC تراهن على حلقة جورج وسوف مع رامز جلال الليلة

الخميس 09-07-2015 14:58

في تصريح له عن برنامجه "رامز واكل الجو" الذي يحقق نسبة مشاهدة عالية على شاشة MBC، قال مقدمه الممثل رامز جلال إنه سعيد جداً بردود الأفعال على البرنامج مضيفاً أنه يحب حتى من يشتمونه.
وجاءت هذه التصريحات على هامش حفل الإفطار الذي دعا إليه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في مدينة الجميرا وحضره عدد من نجوم الفن والإعلام.

وفي محاولة لإثبات أن البرنامج ليس مفبركاً، أقسم الفنان عبد الله بالخير الذي سبق وحل ضيفاً على إحدى حلقات البرنامج، أنه لم يكن على علم أن برنامج رامز جلال كان مقلباً، ولم تكن لديه أي فكرة عنه، وأن فريق العمل دعاه بحجة أنّه تصوير فيلم عن دبي.
من جهة ثانية، يحل اليوم النجم جورج وسوف ضيفاً على رامز جلال في أول ظهور له مع مقدم برامج مصري، وهي الحلقة التي تراهن عليها MBC بعد حلقة رامز مع باريس هيلتون.

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