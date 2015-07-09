تايلور سويفت تتبرّع بالمال لطفلة تعاني من سرطان الدم

قدّمت النجمة العالميّة Taylor Swift مساعدة ماليّة لطفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، تمّ التشخيص مؤخّراً بإصابتها بسرطان الدم.

وفي التفاصيل، فإنّ القصّة بدأت عندما قام أحد المقرّبين من الطفلة Naomi Oakes وشرح على صفحة GoFundMe، التي تأسّست لدعوة الجميع إلى التبرّع بالأموال، لمساعدة ناعومي في نفقات علاجها.

وفي سياق متّصل، قامت عائلة الفتاة ونشرت فيديو لها على يوتيوب تروي من خلاله القصّة المؤلمة التي تعيشها، وكيف أنّ أغنية Taylor الأخيرة "Bad Blood" تساعدها كثيراً في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها، حيث غيّرت في كلماتها لتجعلها تتمحور حول "التخلّص من الدم الفاسد"، معتبرةً أنّها الأغنية التي ستحاول من خلاها Naomi محاربة السرطان.

وطلبت العائلة من متتبّعي النجمة، البالغة من العمر 25 عاماً، مساعدتها ولفت انتباه الأخيرة.

وبالفعل لبّت Taylor على الفور هذا الطلب، وتركت لها رسالة مؤثّرة جدّاً على الصفحة الرسمية التي أُنشئت من أجلها، قالت فيها:

"إلى الشجاعة والجميلة Naomi ، آسفة لأنّكِ لن تستطيعي حضور حفلي في أريزونا، ولكن لن يكون الأخير أبداً. فلنركّز الآن على صحّتك وعافيتكِ. أرسل إليكِ عناقاتي الحارّة، لكِ ولعائلتكِ".

يشار الى أنّ الوضع الصحّي الذي وصلت إليه الطفلة Naomi Oakes يجبر الفتاة على أن تبقى في المستشفى طِوال فترة علاجها، أي من 6 إلى 9 أشهر، ما يعني أنّها ستفوّت عليها حفل Taylor ، الذي سيُقام في مدينة فينيكس في 18 أغسطس المقبل.

ويذكر أنّ Taylor Swift تبرّعت أيضاً بمبلغ 50 ألف دولار لعائلة الطفلة أرسلته على 3 أقساط ، محترمةً قيود التبرّع المفروضة على الموقع.