كيف استفزّت منى واصف جمال سليمان؟

وصف الفنان السوري جمال سليمان الفنانة السورية منى واصف بـ "نجمة النجمات" في كل مرحلة عمرية مرت بها.

وكتب سليمان عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، "أداء الفنانة منى واصف في مسلسل "العراب-نادي الشرق" أكثر من رائع و لكنها في حلقة البارحة من المسلسل كانت مذهلة، مشهدها مع سمر سامي كان مؤثرا جداً من لحظة بدايته حتي آخر رجاء فيه عندما تبعتها الى باب السياره ترجوها أن يعيدوا لها ولدها".

وتجسّد واصف في العمل دور والدة الأستاذ الجامعي البسيط الذي يلعب دوره الفنان حاتم علي، ويتورّط الأخير مع أحد أكبر العائلات المتنفّذة وذات السلطة في البلاد، بعد أن تختبئ الابنة الصغرى لهذه العائلة في البيت البسيط الذي يعيش فيه الأستاذ ووالدته.

"مسلسل العراب-نادي الشرق" عن نص للكاتب رافي وهبي ومن إخراج حاتم علي، وهو من بطولة جمال سليمان، باسل خياط، باسم ياخور، أمل بوشوشة، والعمل مقتبس عن رواية العراب لماركو بوزو، والفيلم الشهير للمخرج فرانسيس فورد كوبولا.