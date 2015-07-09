نجمات تركيات هزمن إغراء الشهرة من أجل الحجاب

شهيرات السينما والأزياء ورالي السيارات والغناء والموسيقى هزمن إغراء الشهرة والنجومية وحب الذات من أجل حب الله وطاعته والحجاب، فغادرن العالم الحسيّ الدنيوي إلى العالم الروحي بشجاعة وجرأة حسدن عليها من زميلاتهنّ الراغبات بذلك لكنهنّ عجزن عن تنفيذه، بعضهنّ اعتزل الغناء والتمثيل لئلا يقدمن ما لايتناسب مع حرمة حجابهنّ والبعض الآخر استمررن لكن بشروطهنّ الخاصة التي لا تمس دينهنّ ولا حجابهنّ.

وهؤلاء كنّ المحظوظات في وهب أنفسهنّ بشكل كامل ومطلق لله وللروحانيات بحب وأمل في عيش حياة جديدة تجلب الأمن والسلام لأرواحهنّ القلقة والتعبة واللاهثة وراء ملذات الدنيا واحتياجات الشهرة. ولعب الإمام والداعية التركي الملقب بـ"سلطان القلوب" نهاد خطيب أوغلو دوراً كبيراً بدروسه الدينية في العودة القوية إلى جذورهنّ الإيمانية الطيبة باعترافاتهنّ الشخصية في وسائل الإعلام.

"سيدتي التركية" رصدت لكم أهم النجمات التركيات الشهيرات اللواتي ارتدين الحجاب.

حدس داخلي جبار دفعني إلى قرار الحجاب

فجرت سائقة رالي السيارات ومقدمة البرامج التلفزيونية التركية الحسناء الشقراء الشهيرة بورجو تشيتينكايا البارعة في رياضات كرة السلة والرماية والتزلج على الجليد أيضاً قنبلة كبيرة بإعلانها ارتداءها الحجاب في تركيا، بعد 9 سنوات وأكثر من تحقيقها إنجازات رياضية في سباقات الرالي، وذلك بتغييرها صورة بروفايلها في حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وشاركها صورتها بالحجاب صديقها المغني الشهير إبراهيم تاتليسيس، وعن الدافع الذي يقف وراء حجابها اعترفت قائلة: «قبل ارتدائي الحجاب، لم أكن من النوع الذي يصدر أحكاماً مسبقة على الأشخاص وسلوكهم العلني سواء النساء المحجبات أو حتى غير المحجبات السافرات. فهذا شأن خاص بهنّ دون سواهنّ، فالله وحده يعلم حقيقة نوايا الناس وقلوبهم وخيرهم، فمن نحن حتى نحكم عليهم من ملبسهم وسلوكهم؟ ولا يجوز لأحد تخويل نفسه محاكمة أحد مهما فعل. فهذا حق الخالق فقط دون سواه، وفي الوقت المناسب منّ الله عليّ بقرار الحجاب. فأطعته بمحبة وإيمان كبيرين لأني نظرت إلى قلبي. فشعرت بقوة لهفته إلى الحجاب. فاستجاب له عقلي دون أي مقاومة تذكر. وأنا سعيدة وفخورة بإيماني وحجابي، وغير مستعدة للتخلي عنه أمام أية إغراءات دنيوية».

هذه الحادثة بمثابة إنذار لي وإشارة

مقدمة البرامج السابقة ورئيسة تحرير نشرات إخبارية في شبكة قنوات trt الحكومية سيرا كاراتشام سعيدة بحجابها، بعد تأثرها بخطب الإمام نهاد خطيب أوغلو الدينية، التي تحثّ المؤمنات على الالتزام الديني وإيثار آخرتهن الباقية على دنياهنّ القصيرة الفانية التي تأثرت بها لدرجة البكاء. وتقول سيرا: «في أحد الأيام، سقطت ابنتي الصغيرة من سريرها. لكنّ الله حماها، فوجدت هذه الحادثة بمثابة إنذار لي وإشارة. فقررت في يوم واحد ارتداء الحجاب من باب الإيمان والشكر والامتنان على محبة الله ورحمته بي وبابنتي الصغيرة.

ولم أجد بأساً في استغلال الحجاب بعملي؛ لأني فخورة به كثيراً، وأشجع الفتيات الأخريات على ارتداء الحجاب دون تأخير، وأن يكون ذلك عن حب وقناعة وإيمان قوي، فما العيب في الاستفادة من الحجاب في مهنة تناسبه ولا تقلل منه كرمز للالتزام الديني»؟

أنا اليوم أكثر سعادة من أمس حين كنت فنانة

تأثرت أيضاً المغنية الاستعراضية نيران أونسال بخطب الإمام والداعية الدكتور نهاد خطيب أوغلو الدينية مبكراً. وما سهّل لها قرار الحجاب أنها نشأت في طفولتها ببيئة إسلامية محافظة ومعتدلة بحكم كون والدها مؤذن مسجد في أوسكادار. لكنها عاشت طفولة صعبة بين والدين منفصلين. فاتخذت الفن طريقاً لها، وقدمت «كليبات» غير راضية عنها اليوم. لكنها، حين قررت ارتداء الحجاب والالتزام دينياً، غيّرت حياتها 180 درجة بحماس وإيمان، وهي اليوم غير أمس، وضد العري والإباحية والإثارة في «الفيديو كليب» والسينما والدراما باسم الفن، وتقول: «أين الحرية والفن في مشهد يجمع رجلاً وامرأة غير متزوجين في السرير وهما في ملابسهما الداخلية»؟

وأعلنت نيران أونسال قائلة: «أنا اليوم أكثر راحة وسعادة بديني والتزامي وعائلتي من أمس حين كنت فنانة ويتبعني ملايين المعجبين. وأحرص على تنشئة ابني على أداء الفرائض والإيمان وطاعة الله فيما أمر بكتابه الكريم، وأطلعه على وجود الله وعظمته ومآثر الأنبياء والرسل».

سنوات الصلاة والحجاب من أسعد سنوات حياتي

فاجأت النجمة السينمائية الكبيرة ليلى سيار التي حققت شهرة عظيمة خلال ثلاثة عقود ونيف كممثلة أدّت أجمل أدوار الحب والبراءة والإغراء، الجمهور، بإعلانها تحجبها بعد 35 عاماً من الشهرة والأضواء و170 فيلماً سينمائياً فقالت: «قبل ارتدائي الحجاب والتزامي بالزيّ الإسلامي، تسرب اليأس والملل إلى حياتي، وظللت خمس سنوات أنتظر الموت، ولا أتأمل بشيء ينقذ حياتي مما أنا فيه حتى صرت أرى النبي محمدعليه الصلاة والسلام يزورني في منامي ويشعّ ضياء ونوراً عظيماً، وشعرت بأنها دعوة من الله إليّ ويجب أن لا أضيّعها. فربما أموت بين لحظة وأخرى، ويفوت الأوان، واستيقظت وبدأت أصلي، وشعرت في الصلاة بسعادة لا توصف، وراحة نفسية فريدة لم أشعر بمثلها من قبل، واستمررت بالصلاة 6 سنوات، وجاءني صوت داخلي يحثني على ارتداء الحجاب بدون إبطاء، فاستجبت، وهذه الفترة أعتبرها من أسعد سنوات حياتي».

فسعادة الإيمان أعمق وأجمل من أشكال السعادة الأخرى التي يحسّ بها الإنسان. وحالياً، أعيش أجمل حالة حب مع الله سبحانه وتعالى ومع الصوفي جلال الدين الرومي، ومرتاحة في عزلتي بعيداً عن الفن والأضواء لرفضي أدواراً لم تعد تناسبني».

الحجاب مسألة شديدة الخصوصية بين العبد وخالقه

عادت النجمة السينمائية والتلفزيونية وعارضة الأزياء الشابة توجي كازاز، التي حققت نجومية خاصة ببطولتها فيلم «قصة طويلة» مع كينان أميرزالي أوغلو الشهير بإيزيل، بعد طلاقها من زوجها اليوناني المسيحي يورغو سيتاريديس الذي أحدث زواجها منه دون إشهاره إسلامه صدمة لعائلتها المسلمة، عادت إلى دينها الإسلام وبلدها تركياعن حب وقناعة أكثر من السابق بعد خوضها تجربة الزواج من رجل مختلف عنها ثقافياً ودينياً تحت تأثير العشق وسلطانه. فصارت تحتشم أكثر من السابق بأزيائها، وترفض الأدوار التي تجبرها على العري ومشاهد الحب الساخنة، وصارت تتواجد في حفلات إفطار أصدقائها في رمضان، وتعرض أزياء المحجبات بفخر واعتزاز فأصبحت سفيرة أزياء المحجبات الأجمل والأمثل في تركيا في السنوات الأخيرة. كما أنها قامت بإزالة الأوشام من جسدها إثر ازدياد وعيها الديني. عن إحساسها بهذا التغيير الإيجابي في شخصيتها وروحها اعترفت قائلة: «الحجاب والدين مسألة شديدة الخصوصية بين العبد وخالقه، لا يحق لأحد مراقبتها أو انتقادها أو قياسها من وجهة نظره الخاصة».

وقد تخلت توجي كازاز عن الكثير من عاداتها السيئة، وباتت تحسن اختيار أدوارها وأزيائها أفضل من السابق. ورغم عدم ارتداء توجي الحجاب لليوم فإن المقربين منها يؤكدون إنها على قاب قوسين وأدنى منه. ويعتقد المقربون منها أن حظها في السينما والتلفزيون وعرض الأزياء والإعلانات أفضل من حظها في الحب، بعد فشل علاقتها العاطفية مع المغني التركي كينان دوغلو، والتي لم تؤد بهما إلى الزواج فانفصلت عنه، وبعدها بفترة طويلة، فاجأ كينان دوغلو الجميع بحبه للنجمة التلفزيونية والسينمائية بيرين سات الشهيرة بسمر التي تزوجها في الولايات المتحدة الأميركية بعد علاقة عاطفية دامت لعامين كاملين.

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