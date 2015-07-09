لماذا رفعت جينيفر أنيستون دعوى على رجل أعمال عربي؟

رفعت الممثلة الأمريكيّة الشهيرة Jennifer Aniston دعوى قضائيّة بحقّ رجل أعمال عربي يسكن في جوارها، بتهمة الإزعاج.

وسبب هذا الإزعاج هو أعمال التجديد الضخمة التي يجريها الرجل على منزله الكبير، الذي تقدّر مساحته بـ90 ألف متر مربّع، في بيفرلي هيلز.

وذكرت Jennifer البالغة من العمر 46 عاماً، في الشكوى أنّه لم يعد بإمكانها الاستراحة والاستمتاع بوقتها الخاصّ في بيتها، بسبب أعمال البناء التي تقام في جواره.

وأضافت النجمة أنّه "من حقّها أن تعيش بكامل حريّتها وخصوصيّتها دون إزعاج من أحد".

يشار إلى أنّ سكان بيفيرلي هيلز يعانون من هذه الظاهرة، فالأغنياء يشترون منازل لهم، ويقومون بهدمها وإعادة بنائها من جديد، الأمر الذي يحدث ضجّة لا تحتمل طوال النهار، ويزعج سكان الحي . كما أنّ الارتفاع في الأبنية يهدّد الخصوصيّة، لذلك انضمّوا إلى النجمة Jennifer Aniston في هذه الشكوى.

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