أسبوع باريس في يومه الرابع: إيلي صعب يحتفي بالذهب

مرة أخرى، أثبت المصمّم الموهوب ايلي صعب أنه يمتلك أسرار النجاح ويعرف كيف يحافظ عليه. فقد اكتظت قاعة العرض بالمصورين والصحفيين وعشاق الموضة الذين جاءوا لاكتشاف ما أبدعته قريحته هذا الموسم في أسبوع الموضة في باريس. كان اللون الذهبي في الواجهة، حيث افتتح العرض بمجموعة من فساتين السهرة المصنوعة الدانتيل الذهبي المطرز بالخرز واللؤلؤ والخيوط الذهبية، وختمه بفستان عروس مذهب يخطف الأنفاس، تحية منه الى حقبة التسعينات التي عرفت بداياته ونجاحاته في مجال الخياطة الراقية، والى فستان الزفاف الذي ارتدته زوجته كلودين في حفل زفافهما. طغت التطريزات الغنية على معظم فساتين السهرة ذات الرسومات الزهرية وذات القصات الأنثوية التي تحدّد جماليات الجسم بكل ألق وأناقة، زينت بأحزمة ذهبية وحمالات الكتف التي صنعت من السلاسل الذهبية، وزادت من جمالها الأقمشة الفاخرة مثل "دانتيل دو سوا " والغيبور والكريب و"جورجيت دو سوا" والاورغونزا. أما لوحة الألوان فقد جاءت ناعمة تنوعت ما بين الأسود والأخضر الهادئ والزهري والأصفر الرملي.. استوحاها من ألوان الفسفياء القديمة.

بدوره رجع بنا المصمم داني أطرش الى حقبة المملكة الرومانية، حيث استوحى تفاصيل الأزياء التي عرضها من هذه الحقبة بصمها بلمسة من العصرنة. وقد استعمل الخامات الفاخرة مثل الأقمشة المخملية والدانتيل والغيبور التي طعمت برسومات زهرية ملونة غنية بالتطريزات. أما القصات فقد استوحاها من فساتين "البال" الملكية. تميزت المجموعة بالتنانير العريضة ذات الخصورر الضيقة وفستان السهرة الطويلة ذات الطلة الملكية التي عكست روحاً عصرية.