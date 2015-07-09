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كشخة 21 رمضان من سيدتي نت

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كشخة 21 رمضان من سيدتي نت كشخة 21 رمضان من سيدتي نت

الخميس 09-07-2015 06:58

تختار لك مجلة "سيدتي" يوميًّا إطلالةً مناسبةً لشهر رمضان المبارك لتستوحي منها ما يناسبك في إطلالتك في الشهر الفضيل .

وفي هذا اليوم، نعود من جديد لإطلالات القفطان المغربي. اخترنا لك إطلالة الإعلامية الإماراتية المتألقة مهيرة عبد العزيز ذات اللوك الملكي الجميل الذي يحمل توقيع المصمّمة سلمى بن عمر.
تميّز القفطان الأنيق الذي ارتدته مهيرة عبد العزيز بتفاصيل متقنة على الصدر والرقبة. لذلك حرصت على أن ترفع شعرها إلى الخلف لتظهر تفاصيل القفطان بأجمل صورة. وقد أكملت إطلالتها بأقراط متدلية ناعمة وساعة جميلة.

جمعت هذه الإطلالة بين فخامة التصميم ونعومة اللون والتنسيق، وهذا ما جعلها إحدى أجمل الإطلالات بالقفطان المغربي. شاهدي الصور، وشاركينا برأيك!

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سيدتي