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ما سر أناقة جميلة هوليوود Amber Heard

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ما سر أناقة جميلة هوليوود Amber Heard ما سر أناقة جميلة هوليوود Amber Heard

الخميس 09-07-2015 07:19

لمع بريق الممثلة الهوليوودية الشابة آمبر هيرد مؤخرًا بعد علاقتها بالنجم جوني ديب، ولكن ليس هذا السبب الوحيد لشهرتها، فأناقة ورقي إطلالاتها في العديد من المناسبات كان سببًا في شهرتها.
يتميز ستايل آمبر هيرد بالأنوثة الطاغية، فتختار التصاميم الكلاسيكية الأنيقة والقصات الأنثوية الجذابة لكل ظهور لها على السجادة الحمراء، ففي مهرجان كان السينمائي اختارت أن ترتدي تنورة ماكسي بلون بيجي مريح مع قميص أبيض ناعم، وفي إطلالة أخرى ارتدت تصميمًا كلاسيكيًّا جميلًا من Dior
وقد تفوقت جميلة هوليوود على نفسها مؤخرًا بإطلالاتها في الجولة الترويجية لفيلمها الجديد Magic Mike XXL حيث اختارت إطلالات رائعة لسهرات وحفلات افتتاح الفيلم حول العالم كإطلالتها بفستان أحمر أخّاذ من Emilio Pucci في لندن وإطلالتها بفستان أرجواني رائع من Monique Lhuillier في لوس أنجلوس .
أما في إطلالاتها اليومية فيظهر أسلوبها البسيط والجميل في ارتداء الملابس؛ إذ تختار إطلالات عملية وتنسيقات بسيطة، ومن ثم تضيف لها لمستها الخاصة بالمجوهرات اللافتة للنظر، كالعقد الكبير الذي ارتدته مع فستانها الأخضر أو الخواتم الكثيرة التي تصاحبها في معظم إطلالاتها .
وإن سألنا أنفسنا ما سر أناقة آمبر هيرد فسنجد الإجابة واضحةً في الصور أعلاه، فهي تعمد لاختيار تصاميم أنثوية ناعمة تظهر نعومة ملامحها، وتحرص على تنسيقها بأسلوب جميل بعيد عن المبالغة .

 

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سيدتي