بالفن والإبداع والترف تودّع باريس أسبوع الموضة

شارف أسبوع الموضة الباريسي للأزياء الراقية Haute Couture لموسم خريف وشتاء 2015-2016 على الانتهاء حيث لم يبقَ اليوم إلّا عرض Zuhair Murad في الصباح، لكن يوم أمس كان حافلاً بأسماء كبيرة ولامعة قدمت ابداعات لامتناهية وهي Jean Paul Gaultier، Viktor & Rolf ، وللمرة الأولى Fendi.

البداية ستكون مع Jean Paul Gaultier الذي تخلّى عن تصميم الملابس الجاهز ليتفرغ للخياطة الراقية، ويصّب كل اهتمامه عليها، وهذا العام يشهد مرور40 عام على تأسيس الدار وطبعاً خلال هذه الأعوام أصبح لـ Gaultier هوية خاصة لا تشبه هوية أي دار أُخرى، وفي هذه المجموعة احتفل بجميع العناصر الخاصة به وأعاد تقديمها بطريقة مُبتكرة ومُبدعة، وأبرز ما في المجموعة كان القماش المخطط والموضوع المستوحى من البحر والبحارة، ومن القراصنة والقباطنة. وطبعاً الإحساس المسرحي والفانتازيا التي ترافق جميع عروض Gaultier.

أما Fendi واحتفالاً بمرور 50 عام على تسلُّم Karle Lagerfeld الإدارة الإبداعية للدار قدم لأول مرة مجموعة للـ Haute Couture تمحورت بشكل كبير حول الفرو الذي رأيناه على معاطف طويلة وقصيرة، مع قبعات أو ياقات كبيرة وعلى أوشحة طويلة كما على بعض الفساتين. وطبعاً المجموعة كانت شتوية بجدارة وخاصة أن قماش الجلد هو الذي دُمج مع الفرو، أما ألوانها فقد اقتصرت على الأسود، الأبيض، والبيج، مع لمسات من الأحمر هنا وهناك، والألوان المعدنية التي استخدمت بشكل طفيف وعل الأحذية.

بينما دار Viktor & Rolf فكعادتهم قدموا مجموعة مُبتكرة، فيها الكثير من الفن أو بالأحرى تدور كلها حول الفن، فقد ارتدت العارضات تصاميم على شكل لوحات فنية تكيف شكلها مع أجسامهن، مع إطار ذهبي من الخشب، في البداية كانت هذه اللوحات فارغة صفحة بيضاء فقط لكن مع مرور التصاميم بدأت تتلون الأقمشة البيضاء وتتحول إلى لوحات فنية رائعة. ليس الجميع بمقدوره أن يرتدي هذا النوع ن التصاميم لكن الجميع سيصفق لإبداع الثنائي البريطاني.

بين إبداع Gaultier، وترف Fendi، وفن Viktor & Rolf بدأت باريس بتوديع أسبوع الموضة للخياطة الراقية.