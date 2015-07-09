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للشباب فقط: استوحوا أناقتكم من الممثل Douglas Booth!

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للشباب فقط: استوحوا أناقتكم من الممثل Douglas Booth! للشباب فقط: استوحوا أناقتكم من الممثل Douglas Booth!

الخميس 09-07-2015 15:37

يجد الكثير من الشبان صعوبة في تنسيق ملابسهم أو إظهار أناقتهم، خصوصاً في بداية العشرينيات من أعمارهم، حين يكونون في طور تحديد هويتهم على مختلف الأصعدة، بما في ذلك أسلوبهم في الموضة. وحتى نسهّل المهمّة عليهم ونساعدهم في ذلك، اخترنا اليوم أجمل إطلالات الممثل الشاب Douglas Booth ذي الـ22 عاماً، سواء أكانت رسمية أم كاجوال، ليكون مصدر وحي للشبان في ما يتعلّق بالموضة.
واللافت للنظر في أسلوب Douglas أنه استطاع أن يرسم خطاً لنفسه في الموضة ميّزه عن باقي زملائه، وجعل منه أحد أكثر الممثلين أناقة. وهذا الأسلوب يجمع ما بين التمرّد والرزانة، وبين العصرية والكلاسيكية. وهو يختار للمناسبات الرسمية بدلات أنيقة من أرقى دور الأزياء العالمية مثل: Tom Ford، Alexander McQueen، وBurberry. أما للمشاوير الصباحية فينسّق ملابس كاجوال وشبابية من الجينز والتيشيرت القطنية. وهو لا يخشى إدخال بعض الألوان الحيوية لإطلالاته، خصوصاً الرسمية منها. فقد نراه بسترة باللون الأخضر، أو ببدلة باللون الأزرق الحيويّ، إلى جانب الاكسسوارات الجلدية والنظارات الشمسية وربطات العنق وغيرها.
شاهد معنا أجمل إطلالات الممثل Douglas Booth، واستوحِ منها أسلوبك المميز والراقي في الموضة.

 

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