أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل استئناف طبيبين على حبسهما لقتلهما سيدة بالخطأ لـ16 يوليو

Google+ Print
تأجيل استئناف طبيبين على حبسهما لقتلهما سيدة بالخطأ لـ16 يوليو تأجيل استئناف طبيبين على حبسهما لقتلهما سيدة بالخطأ لـ16 يوليو
أجلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة برئاسة المستشار طارق درة أولى جلسات نظر استئناف طبيب تجميل وطبيب تخدير على حكم حبسهما 5 سنوات مع الشغل بتهمة الإهمال الطبى والقتل الخطأ بعدما تسببوا فى وفاة سيدة ليبية داخل مركز التجميل الذى يمتلكه المتهم الأول بمدينة نصر لإجراء عملية شفط دهون وإلقاء جثتها بمنطقة صحراوية بالتجمع الخامس للتخلص منها لجلسة الخميس المقبل 16 يوليو الجارى لضم مفردات القضية .

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف نافع قد قضت سابقا بحبس المتهمين 5 سنوات حيث أدلى طبيب التجميل مجدى رمضان باعترافات تفصيلية للمحكمة أنه فوجئ بوفاة المريضة رحمها الله ليبية الجنسية أثناء إجراء عملية شفط دهون لها، واستدعى طبيب التخدير لمساعدته فى نقل المريضة "المتوفية"، ورفضت المستشفيات استقبالها، ولكنه أقر أنه كان على علم بوفاتها على أمل أن يتم إنعاشها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365