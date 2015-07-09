تقرير - عن أكثر كلمة رددها جوارديولا هذا الصيف ' 1 ضد 1 '

"بايرن يحتاج للاعب يملك الحلول في مواقف 1 ضد 1".. هذه الجملة كررها بيب جوارديولا المدير الفني للفريق البافاري أكثر من 4 مرات هذا الصيف.

حين تم سؤال بيب جوارديولا عن اللاعب الذي يحتاجه بايرن؟ أجاب "أحتاج أن يعود المصابون لي. روبن وريبري وخابي مارتينيز. هؤلاء يجعلوني قادرا على تنفيذ خططي".

وتابع "روبن وريبري يملكان القدرة على التصرف في مواقف 1 ضد 1. هذا مهم".

حين تم سؤال بيب عن لماذا تعاقد بايرن مع دوجلاس كوستا من شاختار، أجاب الإسباني "أشكر إدارة بايرن كثيرا على تلك الصفقة. أنا ممتن لهم".

وأضاف "دوجلاس كوستا يملك القدرة على حل مواقف لاعب ضد لاعب. هذا مهم لنا حاليا".

وحين تم سؤال بيب عن توماس مولر قال بيب: "لديه العديد من المميزات. يجيد في أكثر من مركز، لديه أنف عظيم داخل منطقة الجزاء (كناية عن حسن التحرك واستشعار الزمن المناسب لاقتناص الكرة)".

واستدرك "لكن مولر في المقابل ليس من اللاعبين الذين يتصرفون في موقف 1 ضد 1".

وأكمل "بايرن يحتاج للاعبين يمدون مولر ومعه روبرت ليفاندوفسكي بالكرات ويحلون له مواقف 1 ضد 1".

كل هذه المرات قال فيها بيب جملة احتياجه لمن يجيدون التصرف في 1 ضد 1. يبدو هذا المحرك الأساسي لأفكار جوارديولا لموسم جديد ناجح مع الفريق البافاري.