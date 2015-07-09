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سيفيليا تحدد 3 نجوم لاختيار واحد منها يقودهم خافيير هرنانديز

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سيفيليا تحدد 3 نجوم لاختيار واحد منها يقودهم خافيير هرنانديز سيفيليا تحدد 3 نجوم لاختيار واحد منها يقودهم خافيير هرنانديز

حددت إدارة سيفيليا 3 مهاجمين لانتخاب أحدهم يأتي إلى الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوي.

ويرغب سيفيليا في تعويض كارلوس باكا الذي رحل عن سيفيليا هذا الصيف وانتقل إلى نادي ميلان الإيطالي.

وقال أوناي إيمري المدير الفني لسيفليا: "هناك خافيير هرناديز قد نستطيع تعويض كارلوس باكا به".

وكان تشيتشاريتو قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا في صفوف ريال مدريد.

لكن بنهاية فترة إعارته قرر ريال مدريد ألا يمدد بقاء اللاعب وتركه يرحل.

وأضاف إيمري "هناك أيضا تشيرو إيموبلي". وهو نجم تورينو السابق الذي لم ينجح في بروسيا دورتموند ويرغب في الرحيل.

وأتم "وهناك فرناندو يورينتي وإن كان الأخير موقفه صعبا في المفاوضات لسعره المرتفع".

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