هيئة النقل العام تستعد لعيد الفطر المبارك بتشغيل 34 أتوبيس جديد

شدد، دكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، على هيئة النقل العام بالتركيز على توفير أوتوبيسات الهيئة بالمناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاثة لخدمة المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، مع توفير الاعداد اللازمة من السيارات لكل خط والتي تتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للترفيه، مع أهمية تجهيز السيارات المخصصة لخدمات عيد الفطر المبارك، وذلك من حيث المظهر العام ونظافة السيارات.

> وأكد المهندس رزق علي مصطفى، رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام، انه سيتم تشغيل عدد (34) خط أتوبيس جديد تعمل كخدمة خاصة خلال أجازة العيد فقط، وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى بعدد ( 130) سيارة جديدة تم اختيارها بين السيارات الجديدة التي وردت حديثاً للهيئة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب خلال العيد، بالإضافة إلى عدد (5) وحدات نهرية سياحية وعدد من الوحدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان، بالإضافة إلى تشغيل خطوط هيئة النقل العام التي تغطي خدماتها كافة مناطق القاهرة الكبرى بما فيها المناطق السياحية والترفيهية .

> وأشار رئيس الهيئة بأن أعداد السيارات المخصصة لخدمات المناطق السياحية والترفيهية قابلة للزيادة الفورية من واقع المتابعة الميدانية لأجهزة الحركة ووفقاً لتدفقات الركاب على هذه المناطق.

> وأضاف رزق بانه سيتم إحكام الرقابة على تشغيل هذه الخدمات أثناء فترة عيد الفطر المبارك من خلال خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل مختلف الإدارات المركزية التخصصية بالهيئة وأتوبيس القاهرة الكبرى سواء بمواقع رئاسة الهيئة أو بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى، كما سيتم تكليف جهاز الرقابة الميدانية بوضع خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى وذلك عملاً على استمرار العمل بأجازة عيد الفطر المبارك لمواجهة أى حالات طارئة متعلقة بالتشغيل خلال فترة العيد.

> هذا بالإضافة إلى غرفة عمليات الهيئة التي تعمل على مدار اليوم (24 ساعة) لإستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل، وكذا الشبكة اللاسلكية التي تغطي جميع المحطات النهائية وجراجات الهيئة وكافة مرافقها بالقاهرة الكبرى.