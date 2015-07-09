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ضبط 27 من قيادات «الإرهابية» و6 من اللجان النوعية المتهمين بالتعدي على المنشآت

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ضبط 27 من قيادات «الإرهابية» و6 من اللجان النوعية المتهمين بالتعدي على المنشآت ضبط 27 من قيادات «الإرهابية» و6 من اللجان النوعية المتهمين بالتعدي على المنشآت

حملة امنية – ارشيفية

واصلت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

وأسفرت الجهود فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم «الإخوان» والموالين لهم والمتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية؛ عن ضبط 27 من هذه العناصر.

وفى مجال إجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان، التى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية، عن ضبط 6 من أعضاء هذه اللجان بخمس محافظات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال تنفيذ حملات مكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط اثنين من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع.

أ ش أ

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