تركيب 52 رادارا جديدا للبرج متعدد الكاميرات في شوارع دبي

كشف العقيد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن قيام الإدارة العامة للمرور بتركيب 52 رادارا حديثا من رادارات البرج " فيترونيك " متعددة الكاميرات في شارع الشيخ زايد و31 جهازا لعبور الإشارة الضوئية الحمراء ضمن الخطة الموضوعة للتقليل من وفيات الحوادث على طرق الإمارة.

وأوضح العقيد سيف المزروعي أن الهدف من تركيب تلك الأجهزة هو ضبط أمن الطريق وتحقيق السلامة فيه لكل مرتاديه مشيرا إلى أن وجود الرادارات في شوارع الإمارة يهدف إلى الحفاظ على الأرواح وليس لجباية الأموال أو الترصد بالسائقين .

ولفت إلى أن وجود الرادارات ساهم إلى حد كبير في تقليل عدد الوفيات وتخفيف السرعات كما ساهم في التقليل من حدة الحوادث التي تنتج عن السرعة الزائدة منوها إلى أن جهاز الرادار هو رجل شرطة صامت يعاقب الشخص المخطئ والمتجاوز للسرعة المقررة مشيرا إلى أن هذه الأجهزة تتميز بالتقنية الحديثة ولا يمكنها أن تخطئ.

ونوه مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إلى أن الرادارات تغطي جميع شوارع الإمارة ويمكن الاطلاع على مواقعها ومعرفة سرعات الشوارع وضبط الأجهزة عبر موقع شرطة دبي.

وأشار المزروعي إلى أن أجهزة الرادار الجديدة بها عدة مزايا أهمها ضبط المركبات التي لا تتقيد بالسرعات في الاتجاهين من الشارع وضبط المركبات التي لا تتقيد بترك المسافة الكافية بين المركبات ولديها المقدرة في التفرقة بين المركبات الصغيرة والشاحنات والحافلات ومفعل بها خاصية ضبط الشاحنات التي تسير في الطرق في أوقات الحظر وضبط المركبات التي تسير بين المسارات وضبط مركبات متعددة حتى وإن كانت متوازية.

وقال إنه بالنسبة لأجهزة عبور الإشارة الحمراء فتتميز بقدرتها على ضبط المركبات في الاتجاهين في التقاطع نفسه وضبط سرعة المركبات الخاصة في تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وضبط تلقائي لمتجاوزي الاشارة الحمراء حتى في حالات الانعطاف يمينا أو يسارا أو حتى في الدوران للخلف.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن الأجهزة الضبطية نظمت السرعة على طرق الإمارة التي كانت تشهد حالات مرتفعة من الوفيات مؤكدا أن التزام الجميع بالسرعات المقررة يعمل على الحفاظ على سلامتهم.