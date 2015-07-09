صحيفة روسية: تعهد أوباما بتدريب "داعش" زلة لسان وخطأ من اللا وعى

ذكرت صحيفة "برافدا" الروسية أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما وقع فى زلة لسان غامضة خلال كلمته فى البيت الأبيض حيث تعهد بـ"تسريع تدريب قوات تنظيم داعش".

وأوضحت الصحيفة - فى نسختها الإنجليزية على شبكة الإنترنت اليوم الخميس - أن تصريحات أوباما جاءت فى إيجاز تم تخصيصه للمشاكل فى الشرق الأوسط وسبل إرساء الاستقرار بالنسبة للوضع هناك.

>وأشارت الصحيفة أن نص حديث الرئيس الأمريكى جاء كالتالى "إنهم يتحركون ببطء لكن بخطوات إضافية سيتمكنون من تسريع تدريب قوات "داعش" بما فى ذلك المتطوعين والقبائل السنية.

ونوهت الصحيفة إلى أن التسجيل المختصر الذى ظهر على موقع البيت الأبيض فيما بعد بدل اختصار "داعش" ب"العراق" مع توضيح يقول إن أوباما كان يقصد قوات الجيش العراقي.

ورأت الصحيفة أن هذا الخلط بين الجيش العراقى وتنظيم "داعش" هو خطأ من اللاوعى.. لافتة إلى أنها كانت قد أفادت بالفعل بأن أوباما اعترف خلال إحدى المقابلات بأن "داعش" تولدت بفعل الغزو الأمريكى للعراق فى 2003.

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