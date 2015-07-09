أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للحامل.. الصيام هيظبط هرموناتك بس لازم تستشيرى الطبيب

Google+ Print
للحامل.. الصيام هيظبط هرموناتك بس لازم تستشيرى الطبيب للحامل.. الصيام هيظبط هرموناتك بس لازم تستشيرى الطبيب
كثير من النساء الحوامل يفضلن أداء فريضة الصوم، ويعتقد البعض أن الصوم يعرض الحامل لبعض المشاكل والأضرار الصحية، وهو ما لا ينطبق على جميع النساء الحوامل.

حول ذلك يقول الدكتور هشام جودة استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إنه يعتقد الكثيرون خطأ بأن الحامل دائمًا لا تستطيع الصيام وأنه يعرضها لبعض الأضرار الصحية وذلك أمر خاطئ، خاصة حال إذا لم تكن تعانى من بعض الأمراض أو المشاكل الصحية بالحمل.

ويستكمل د. هشام قائلا: "يفيد أداء الحامل لفريضة الصوم فى عودة كل وظائف الجسم والهرمونات إلى معدلاتها الطبيعية الثابتة ما يؤدى لتنشيط الجسم كما يعتبر الصوم مفيدًا للحامل وجنينها حال اتباعها بعض النصائح التالية:
>1)شرب كوب مياه كل ساعة عقب الإفطار حوالى 3 إلى 4 لترات.
>2) عدم التعرض لأشعة الشمس والحرارة المرتفعة خلال فترة الصوم.
>3)تأخير السحور إلى ما قبل الفجر مباشرة.

ويتابع د. هشام قائلاً: "يجب على الحامل الإفطار على الفور فى حالة شعورها بالدوار والدوخة كما يجب عليها الالتزام بالنظام الغذائى الذى يحدده الطبيب المعالج بوصفه لها، حيث تحتاج الحامل إلى 3000 سعر حرارى يوميًا ويفضل الإكثار من الخضراوات والفاكهة خاصة ذات اللون الأخضر مثل الخس والجرجير والسبانخ والإقلال من السكريات"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365