للحامل.. الصيام هيظبط هرموناتك بس لازم تستشيرى الطبيب

كثير من النساء الحوامل يفضلن أداء فريضة الصوم، ويعتقد البعض أن الصوم يعرض الحامل لبعض المشاكل والأضرار الصحية، وهو ما لا ينطبق على جميع النساء الحوامل.

حول ذلك يقول الدكتور هشام جودة استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إنه يعتقد الكثيرون خطأ بأن الحامل دائمًا لا تستطيع الصيام وأنه يعرضها لبعض الأضرار الصحية وذلك أمر خاطئ، خاصة حال إذا لم تكن تعانى من بعض الأمراض أو المشاكل الصحية بالحمل.

ويستكمل د. هشام قائلا: "يفيد أداء الحامل لفريضة الصوم فى عودة كل وظائف الجسم والهرمونات إلى معدلاتها الطبيعية الثابتة ما يؤدى لتنشيط الجسم كما يعتبر الصوم مفيدًا للحامل وجنينها حال اتباعها بعض النصائح التالية:

>1)شرب كوب مياه كل ساعة عقب الإفطار حوالى 3 إلى 4 لترات.

>2) عدم التعرض لأشعة الشمس والحرارة المرتفعة خلال فترة الصوم.

>3)تأخير السحور إلى ما قبل الفجر مباشرة.

ويتابع د. هشام قائلاً: "يجب على الحامل الإفطار على الفور فى حالة شعورها بالدوار والدوخة كما يجب عليها الالتزام بالنظام الغذائى الذى يحدده الطبيب المعالج بوصفه لها، حيث تحتاج الحامل إلى 3000 سعر حرارى يوميًا ويفضل الإكثار من الخضراوات والفاكهة خاصة ذات اللون الأخضر مثل الخس والجرجير والسبانخ والإقلال من السكريات"

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