مكياجك على طريقة نجمة انستغرام زهرة أشكناني

اخترت لكم اليوم من إنستغرام صور الفاشنيستا الكويتية زهرة أشكناني لتتعرفوا على أسلوبها الخاص والمميز في المكياج؟

الشابة الكويتية المحجبة تعتمد على الأي لاينر الأسود وتحديداً على رسمة الأي لاينر المجنح لتظهر جمال عينيها .

تتمتع زهرة بلون حنطي ومميز مما يتيح لها استخدام ألوان المكياج التي ترغب بها دون أي قيود إلا انها دائما ما تختار الأي لاينر الأسود والماسكارا السوداء مع الكحل أسفل العين الذي يختلف بإختلاف الإطلالة بحيث تراه يتنوع بين الأسود والأخضر والأزرق وفق خيارها الشخصي اليومي.

أما على صعيد أحمر الشفاه فنراها تنوع بين اللون الزهري الطبيعي و الأحمر القوي للحصول على مكياج ناعم وساحر في الوقت عينه.

لتنفيذ اطلالة الكويتية زهرة أشكناني ننصحك باستخدام :

-ماسكارا سوبليم من شانيل CHANEL

-قلم كحل كريون أنتانس أي لاينر من دولتشي اند غابانا DOLCE&GABBANA

-قلم كحل كاجال توركواز من جيفنشي GIVENCHY

-بلاشربلاش أب 540 غريب فروت شوغار من واو باي وجوه WOW BY WOJOOH

-أحمر شفاه زهري من CHANEL

-آيلاينر أسود من SEPHORA