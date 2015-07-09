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بالصور.. 40 ألف جنيه لأسرتي شهيدي الجيش والشرطة ببني سويف

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بالصور.. 40 ألف جنيه لأسرتي شهيدي الجيش والشرطة ببني سويف بالصور.. 40 ألف جنيه لأسرتي شهيدي الجيش والشرطة ببني سويف

محافظ بني سويف يقرر صرف 40 ألف جنيه لأسرتي شهيدي نزلة اقفهص وباروط

استقبل محافظ بني سويف المستشار محمد سليم، أسرتي شهيدي القوات المسلحة و الشرطة وهما : أمين شرطة “عماد ربيع محمد عبد الحميد” من نزلة اقفهص التابعة للفشن والذي استشهد أثناء تأدية عمله ، إثر إطلاق مجهولين النار على عربة شرطة بطريق ببا ، والشهيد الجندى “محمد سلامة عويس ميهوب”، من ناحية قرية باروط مركز بني سويف والذي استشهد في أحداث سيناء الأخيرة.

وقرر المحافظ صرف 20 ألف جنيه مساعدة مالية لكل أسرة شهيد ، بجانب توفير فرصتي عمل لشقيقي الشهيدين ، مؤكداً على أن حق الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن لن يذهب سدىً، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتي الشهيدين والدعاء بأن يتغمد الله الشهيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما الصبر والسلوان، منددا بيد الغدر والإرهاب التي ما زالت تنال من أبنائنا الأبرار.

وأكد المحافظ أن بابه مفتوح لهم في أي وقت ، مؤكداً أن الدولة لن تنسى لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة تضحياتهم في سبيل وطنهم الغالى، والذين جادوا بأرواحهم من أجل وطننا الغالي .

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