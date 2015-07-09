المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل يتاجر فى المخدرات بنجع حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغى، وعضوية المستشارين عبدالعزيز فاروق، ومحمد عزت، وأمانة سر محمد عبدالعزيز جمعة، وأبو المعارف عبدالشافى، حضوريا بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل، لاتهامه فى الاتجار بالأقراص المخدرة بنجع حمادى.

تعود أحداث الواقعة إلى 15 نوفمبر 2014، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى، القبض على "سمير.أ. ح" 62 عامًا، بحوزته 1800 قرص من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار أثناء محاولته ترويجها على عملائه بنجع حمادى.

تمت إحالة القضية التى حملت رقم 2526 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، والمقيدة برقم 1182لسنة 2015 كلى قنا، للنيابة العامة، والتى أحالتها لمحكمة جنايات نجع حمادى، وقضت المحكمة فى جلستها حضوريًا على المتهم بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.