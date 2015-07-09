الرئيس يجتمع بوزيري الدفاع والداخلية ويوجه بمواصلة استهداف البؤر الإرهابية والإجرامية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعاً ضم كلاً من الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والانتاج الحربي ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وكذلك رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تضمن استعراضاً لتطورات الأوضاع الأمنية الداخلية، وكذلك الاستعدادات والخطط التي أعدتها مختلف أجهزة الأمن لتأمين البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة تحسباً للمخططات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد.

كما وجه بمواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، فضلاً عن استمرار التنسيق الكامل في العمل الميداني بين القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وأكد الرئيس كذلك على ضرورة إيلاء بالغ الاهتمام لأمن المواطنين، مشدداً على أهمية التصدي بمنتهى الحزم والقوة لأي محاولات اعتداء على المنشآت العسكرية والشرطية والحكومية والخاصة، بما يؤدي إلى تعزيز الأمن القومي المصري، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.

وأثنى الرئيس على التضحيات الكبيرة التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية، موجهاً التحية والتقدير لذكرى شهداء مصر الأبرار الذين جادوا بأرواحهم من أجل الوطن، مؤكداً أن الدولة لن تنسى أبناءهم وعائلاتهم.

كما أعرب الرئيس عن يقينه من أن كل مواطن مخلص يُقدر دور رجال الأمن الشرفاء، ويعى أهمية ما يبذلونه من جهود، وما يقدمونه من تضحيات من أجل الحفاظ على أمننا القومى واستقرار مجتمعنا لاسيما في ظل العمليات الإرهابية الجبانة التي تستهدف مقدرات الشعب المصري.

وأكد على أن مثل هذه الأعمال البائسة لن تزيد المصريين إلا إصراراً على بلوغ طموحاتهم من أجل بناء مصر المستقبل واستعادة موقعها اللائق بين دول العالم.