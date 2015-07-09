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«الهنيدي» لـ سفير ألمانيا: قانون الإرهاب لا يزال مشروعًا

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«الهنيدي» لـ سفير ألمانيا: قانون الإرهاب لا يزال مشروعًا «الهنيدي» لـ سفير ألمانيا: قانون الإرهاب لا يزال مشروعًا

المستشار الهنيدي مع القائم باعمال السفير الألماني

استقبل وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي؛ بمقر الوزارة بمجلس النواب، اليوم الخميس، القائم بأعمال السفير الألماني في القاهرة.

وتناول الاجتماع بحث المستجدات والتأكيد على أهمية كدولة صديقة لألمانيا والجهود التى تبذلها مصر في سبيل عبور المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي.

وخلال الاجتماع أوضح الوزير الهنيدي أن مصر في سبيل استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية وإجراء الانتخابات البرلمانية، وأن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة بإطلاق الدعوة لهذه الانتخابات فور اكتمال الاجراءات والاستعدادات بعد إصدار رئيس الجمهورية قانون الانتخابات وهو معروض عليه الآن بعد أن انتهت من إعداد القانون بعد الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية العليا وتنفيذ الحكم الصادر منها. كما أوضح الوزير أن قانون مكافحة الارهاب سيطبق على الجميع في مصر، وأنه لا داعى للقلق لأن قانون الإرهاب لا يزال مشروعًا، ولم يصدر بعد، وهو قيد الدراسة وأن المادة (33) منه لا يقصد منها الصحافة أو الإعلام تحديدًا بل تتعلق بالمواقع التى تحرض على العنف والإرهاب وتنشر الأخبار الكاذبة التى تمس الأمن العام للدولة، والذين يذيعون أخبار خاطئة تتعمد الإساءة وتقصد تشويه صورة الدولة بالمخالفة للبيانات الرسمية الصادرة وهى مازالت قيد البحث في ضوء الملاحظات التى تثور حولها، وأكد الوزير للضيف الألماني أن حرية الصحافة يضمنها الدستور المصري وتحرص عليها الدولة، وأنه ليس من توجهات الحكومة أو نيتها المساس بذلك.

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أونا

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