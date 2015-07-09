إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالأقصر

أصيب 5 أشخاص، اليوم، في مشاجرة بالأسلحة الآلية والخرطوش بين عائلتين بقرية النواصر التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

تلقي اللواء حسام المناوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد محمد هندي، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة الآلية والخرطوش بين عائلتي “الدواوين” و “السماكين” بقرية النواصر بمركز اسنا، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 5 أشخاص من طرفي المشاجرة، وتم نقلهم إلي مستشفي الأقصر الدولي، وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة علي المشاجرة وإلقاء القبض علي الطرفين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تتولي التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.