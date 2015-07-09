روسيا: التوصل لاتفاق نووي إيراني قد يكون خلال ساعات

كشف سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أنه قد يتم التوصل في غضون ساعات لاتفاق بين القوى العالمية الكبرى وإيران، بشأن الحد من أنشطة طهران النووية.

> وقال ريابكوف للصحافيين على هامش قمة مجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة في مدنية أوفا الروسية: “أنا أتوقع أي شيء.. أنا حتى أتوقع أنه ربما يتم التوصل لاتفاق خلال الساعتين المقبلتين”.

> إلا أن مسؤولاً إيرانياً قال لتلفزيون “برس تي. في” الإيراني الرسمي إنه من المستبعد التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية الست اليوم الخميس.

> من جهته، أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن امتنانه لروسيا بسبب مساعيها من أجل إبرام اتفاق خلال محادثات النووي.

> وقال روحاني للرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع في مدينة أوفا: “أود أن أشكر روسيا على مساعيها بخصوص الاتفاق النووي الإيراني”.

> وكان ريابكوف قد قالت في وقت سابق من اليوم إن المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى الست دخلت مرحلتها الأكثر صعوبة لكن جميع الأطراف المعنية تعمل على مقترحات جديدة قدمتها طهران.

> وأبلغ ريابكوف الصحافيين على هامش قمة بريكس أن المحادثات اكتملت بنسبة 95% “لكن مازالت هناك بضع خطوات.. والأمتار القليلة الأخيرة هي الأكثر صعوبة”.

> وكان وزراء خارجية الدول الغربية قد عادوا إلى فيينا لاستئناف المفاوضات حول برنامج إيران النووي أملاً بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران بحلول التاسع من الشهر الجاري.

> وقال دبلوماسي غربي إنه من الممكن التوصل إلى تسوية، معتبراً أن لحظة القرار الحاسم باتت قريبة جداً.

رويترز