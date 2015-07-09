وصول ثاني قافلة طبية مصرية إلي غينيا الاستوائية

وصلت القافلة الطبية المصرية الثانية إلي مالابو، وكان في استقبالها سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا الاستوائية د محمد كاظم، القنصل صموئيل شفيق، قيادات شركة المقاولون العرب بغينيا الاستوائية المهندس أشرف فهمي، المهندس عادل السيد ونائب وزير الصحة بغنيا الاستوائية.

ورحب السفير« كاظم» بالفريق الطبي متمنيًا له التوفيق في مهمته لتحقيق كافة أهداف القافلة. وتأتي زيارة القافلة الطبية في إطار الدعم المصرى للأشقاء الأفارقة، وقوامها 14 طبيبة وطبيب بعد نجاح القافلة الأولي لعام 2015، في إطار دعم مصر لشقيقتها غينيا الاستوائية في تنظيمها كأس الأمم الإفريقية في يناير الماضي، ما أدي إلي تقدم رئيس غينيا الاستوائية أوبيانج مباسوجو بطلب مباشر لإيفاد القافلة الثانية، التى من المقرر أن تزور العديد من مناطق غينيا الاستوائية وتقديم الخدمات الطبية في التخصصات المختلفة.

وتعتبر هذه الزيارة ثمرة تعاون سفارتي مصر في غينيا الاستوائية وغينيا الاستوائية بالقاهرة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، ومع وزارتي الصحة المصرية والاستوائية وشركة المقاولون العرب فى غينيا الاستوائية.

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