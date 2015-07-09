أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وصول ثاني قافلة طبية مصرية إلي غينيا الاستوائية

Google+ Print
وصول ثاني قافلة طبية مصرية إلي غينيا الاستوائية وصول ثاني قافلة طبية مصرية إلي غينيا الاستوائية

العاصمة نيروبي

وصلت القافلة الطبية المصرية الثانية إلي مالابو، وكان في استقبالها سفير جمهورية العربية لدى غينيا الاستوائية د محمد كاظم، القنصل صموئيل شفيق، قيادات شركة المقاولون العرب بغينيا الاستوائية المهندس أشرف فهمي، المهندس عادل السيد ونائب وزير الصحة بغنيا الاستوائية.

ورحب السفير« كاظم» بالفريق الطبي متمنيًا له التوفيق في مهمته لتحقيق كافة أهداف القافلة. وتأتي زيارة القافلة الطبية في إطار الدعم المصرى للأشقاء الأفارقة، وقوامها 14 طبيبة وطبيب بعد نجاح القافلة الأولي لعام 2015، في إطار دعم مصر لشقيقتها غينيا الاستوائية في تنظيمها كأس الأمم الإفريقية في يناير الماضي، ما أدي إلي تقدم رئيس غينيا الاستوائية أوبيانج مباسوجو بطلب مباشر لإيفاد القافلة الثانية، التى من المقرر أن تزور العديد من مناطق غينيا الاستوائية وتقديم الخدمات الطبية في التخصصات المختلفة.

وتعتبر هذه الزيارة ثمرة تعاون سفارتي مصر في غينيا الاستوائية وغينيا الاستوائية بالقاهرة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، ومع وزارتي الصحة المصرية والاستوائية وشركة المقاولون العرب فى غينيا الاستوائية.
> .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر