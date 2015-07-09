بالصور.. تشييع جثمان شهيد الشرطة في جنازة عسكرية وشعبية ببني سويف

شيعت بني سويف جثمان شهيد الشرطة النقيب محمد عصام الدين سرور، الذي استشهد إثر قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية، بإطلاق النار عليه أثناء عودته إلى منزله بمدينة بني سويف فجر اليوم.

تقدم المستشار محمد سليم، محافظ بني سويف يرافقه اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بني سويف، آلاف المواطنين الذين احتشدوا لصلاة الجنازة على الشهيد بمسجد عمر بن العزيز بمدينة بني سويف.

كما تقدم المحافظالجنازة العسكرية والشعبية المهيبة التي أقيمت للشهيد، والتي شوارع المدينة باتجاه مقابر أسرته ، ثم قدم واجب العزاء لأسرة الشهيد، منددا بيد الغدر والإرهاب التي نالت من أبنائنا الأبرار، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لهم، مؤكدّا أننا ماضون في تحقيق الأمن والاستقرار لهذا الوطن، ولن تثنينا هذه الأعمال الإجرامية عن أهدافنا .