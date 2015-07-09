جوزفالدو فيريرا يحذر لاعبي الزمالك من سرعة أورلاندو

حذر جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبي الفريق الأبيض من سرعة جناحي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

الزمالك يلعب يوم السبت أمام اورلاندو في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال فيريرا أثناء محاضرة فنية مع لاعبيه إن أورلاندو يتمتع نجومه بسرعة كبيرة على دفاع الفريق الأبيض الانتباه لها.

وأشار الزمالك عبر موقعه الالكتروني إلى أن فيريرا أيضا حذر لاعبي الزمالك من القوة البدنية للخصم التالي للفرسان في الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد استهل مسيرته بالفوز على الصفاقسي التونسي في الجولة الأولى.