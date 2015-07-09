في_القمة - كابرال لـ في الجول: معي بركات كان أفيد من باتستوتا

انتظروا حوارا مطولا مع كارلوس كابرال المدير الفني الأسبق للزمالك والتي شهدت فترته تألقا غير عادي في القلعة البيضاء.

هنا فقط سنقدم جزء بسيطا من الحوار، وكابرال يتناول جانبا أخر غير رحلته مع الزمالك.

هذا الجانب هو رحلته في العربي القطري، والتي شهدت تواجدا لثنائي كان حديث الجماهير المصرية التي لطالما ارتبطت بلاعبيها الذين يلعبون خارج البلاد.

الثنائي فيه طرف مصري ولهذا كان هناك الكثير من الاهتمام به، وهو بركات. وأخر أجنبي وهو أحد أهم أيقونا كرة القدم في العالم جابريل باتستوتا.

لعب بركات وباتيجول تحت قياد كابرال، وعن هذا سأل FilGoal.com المدرب البرازيلي.

وأجاب كابرال لـFilGoal.com "بركات لاعب ذو شخصية عظيمة ويتمتع بكثير من الاحترافية والمسؤولية".

وتابع "ما يميز بركات هو الذكاء الفطري الشديد. وقدرته على أداء الفنيات التي يطلبها منه أي مدرب".

وأردف "في أحيان كثيرة كان بالنسبة لي بركات أهم من باتستوتا".

وأوضح "بركات غير قدراته التهديفية صنع الكثير من الكرات للاعبي الفريق ومنهم باتستوتا".

انتظروا الحوار كاملا قريبا..