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مقتل 5 عراقيين و4 من تنظيم داعش فى الفلوجة بالعراق

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مقتل 5 عراقيين و4 من تنظيم داعش فى الفلوجة بالعراق مقتل 5 عراقيين و4 من تنظيم داعش فى الفلوجة بالعراق
أفادت مصادر عسكرية وطبية عراقية اليوم الخميس بمقتل خمسة مدنيين وأربعة من عناصر تنظيم داعش فى الفلوجة 60 كم شمال غرب بغداد .

وقالت المصادر إن قوات من الجيش هاجمت موقعا يتحصن فيه عناصر من داعش فى منطقة الصبيحات وسط ناحية الكرمة شرقى الفلوجة ما أدى الى مقتل 4 من داعش وتدمير منصة صواريخ كانت بحوزة التنظيم .

وأشارت إلى مقتل خمسة مدنيين واصابة ستة اخرين فى قصف عشوائى للجيش العراقى استهدف احياء وسط وجنوب الفلوجة التى تخضع لسيطرة داعش وتم نقل الضحايا والمصابين الى مستشفى الفلوجة العام، من جهة اخرى ذكر شهود عيان ان تنظيم داعش أوقف خدمات الاتصال عبر الانترنت فى قضاء هيت غرب الانبار .

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