مقتل وإصابة 130 مسلحا من "داعش" بعد هجوم قوات الأسد على مدينة "تدمر"

لقى 40 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابى مصرعهم وأصيب 90 آخرون بجروح ، جراء هجوم شنته قوات النظام السورى فى إطار عملية واسعة بمحيط مدينة "تدمر" والواقعة شرق مدينة حمص بوسط البلاد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) عن مصادر عسكرية سورية قولها - اليوم الخميس - "إن قوات الجيش السورى تقدمت بعمق 11 كيلومترا فى ريف المدينة، وسيطرت على تل المرملة قرب منطقة البيارات فى محيط تدمر، بعد معارك عنيفة مع التنظيم، والتى أسفرت عن مقتل 40 مسلحا وإصابة 90 آخرين".

وأضافت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة أيضا على منطقة نزل هبال ومزرعة القادرى غرب تدمر، بالإضافة إلى الغارات الجوية على محيط قصر الحير فى البادية قرب "تدمر" والتى أسفرت عن تدمير آليات لمسلحى "داعش" فى منطقة البيارات ومنطقة الهبرة الغربية.

وكانت مصادر معارضة قد أفادت - أمس - بتقدم مسلحى التنظيم باتجاه مطار "تى فور" العسكرى على الطريق بين تدمر وحمص، حيث سيطر مسلحو التنظيم على حواجز للقوات الحكومية، لكن هذه القوات شنّت هجوماً معاكساً واستعادت بعض الحواجز، بينما تستمر الاشتباكات فى تلك المنطقة.