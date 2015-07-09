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الجيش الليبى: تصدينا لهجوم شرس على مواقع الصاعقة من مسلحى أنصار الشريعة

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الجيش الليبى: تصدينا لهجوم شرس على مواقع الصاعقة من مسلحى أنصار الشريعة الجيش الليبى: تصدينا لهجوم شرس على مواقع الصاعقة من مسلحى أنصار الشريعة
طمأن آمر القوات الخاصة الليبية «الصاعقة» العقيد ونيس بوخمادة أهالى مدينة بنغازي، أنه جرى التصدى للهجوم الشرس من قبل "قوات مجلس شورى ثوار بنغازى" على مواقع تمركز وتجمعات الصاعقة والوحدات المساندة لها بمنطقة الليثى فى المدينة.

وأكد بوخمادة ، فى تصريح صحفى اليوم، إن الأمور الآن تحت السيطرة، بالرغم من فقدان عدد من الجنود النظاميين والمتطوعين المساندين للجيش، إلا أنَه تم تكبيد المتطرِفين خسائر فى الأرواح والعتاد والمواقع.

وقال بوخمادة إن قوات الصاعقة لن ولم تخذل بنغازى والوطن، وستستمر فى القتال للقيام بواجبها العسكرى اتجاه المدينة التى قدمت كثيرًا من التضحيات فى سبيل الوطن.

وأشاد بدور الوحدات المساندة للجيش من شباب المناطق، الذين قاتلوا بشراسة بمعارك أمس الأربعاء، وتقدموا الصفوف رفقة القوات الخاصة.

ونعى آمر القوات الخاصة قتلى معركة أمس الأربعاء بمحور الليثي، وعبّر عن تعازيه الحارة ومواساته لأسر شهداء الواجب، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

يذكر أن 16 جنديا بالجيش الليبى قتل أمس وأصيب أكثر من 50 جريحا جراء الاشتباكات العنيفة بمحور الليثى مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمنطقة الليثى .

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