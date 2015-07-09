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تونس: قرار غلق بعض المساجد ليس نهائيا وستفتح فور توافر الشروط القانونية بها

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تونس: قرار غلق بعض المساجد ليس نهائيا وستفتح فور توافر الشروط القانونية بها تونس: قرار غلق بعض المساجد ليس نهائيا وستفتح فور توافر الشروط القانونية بها
أعلنت وزارة الشؤون الدينية التونسية أن قرار غلق بعض المساجد هو إجراء وقتى لجأت إليه الدولة بعد استنفاذ جميع المحاولات البديلة، مؤكدة أن قرار الغلق ليس نهائيا وسيتم فتحها بـمجرد توافر الشروط القانونية بها، وأنه تم مؤخرا فتح العديد من المساجد من جديد.

كما أكدت الوزارة - فى بيان لها اليوم الخميس تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - حرصها على ممارسة الشعائر الدينية بكل حرية ودون قيود على أن يتم ذلك فى إطار القانون.

ودعت الوزارة كافة الدعاة والوعاظ بعدم القيام بأى نشاط حزبى أو نقابى تحت غطاء دينى داخل المساجد والجوامع مما يثير الفتنة ويحيد بها عن دورها الأساسى وأهدافها، ودعتهم إلى بث روح التآخى والتسامح وقيم ومبادئ الدين الإسلامى الحنيف.

جدير بالذكر أن خلية التنسيق الأمنى والمتابعة برئاسة الحبيب الصيد رئيس مجلس الوزراء قد أقرت حزمة من الإجراءات العاجلة عقب حادث سوسة الإرهابى من بينها غلق كافة المساجد الخارجة عن القانون وعددها 80 مسجدا.

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