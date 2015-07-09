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ألمانيا تتهم 4 أشخاص بدعم تنظيم داعش

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ألمانيا تتهم 4 أشخاص بدعم تنظيم داعش ألمانيا تتهم 4 أشخاص بدعم تنظيم داعش
قال الادعاء الألمانى إنه اتهم أربعة رجال بدعم تنظيم داعش، أحدهم اتهم بالمساعدة فى تهريب من أصبحوا أعضاء فى سوريا، وقال الادعاء الفيدرالى اليوم الخميس إنه وجه اتهامات بدعم منظمة إرهابية أجنبية ضد تونسى عرف فقط باسم كمال بن يحيى ، وفقا لقواعد الخصوصية الألمانية، وروسى يدعى يوسوب غي، وألمانيين من أصول مغربية هما منير ر. وعز الدين آيت اتش.

واتهم التونسى بترتيب السفر إلى سوريا لمجندين محتملين لصالح تنظيم داعش فى عدة مناسبات بين يوليو 2013 وأكتوبر 2014 لفتى فى السابعة عشر. وزعم الادعاء أيضا أنه قدم دعما للتنظيم بنحو خمسة آلاف يورو (5500 دولار) نقدا فضلا عن ملابس، واتهم الثلاثة مشتبه فيهم الاخرين بمساعدة كمال بن يحيى س. فى نشاطاته.

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