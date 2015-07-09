مقتل تاجر هيروين فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالشرقية

لقى تاجر هيرون ومعروف بخطورته فى ترويج المواد المخدرة، مصرعه ،اليوم، فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالشرقية، وتم ضبط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين وبندقية آلية و10 طلقات.

تلقي اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى ـ،يفيد أثناء قيام قوة من ضباط البحث الجنائى بلبيس ،بالمرور بناحية الرويسات، قام شخصان بإطلاق النيران على القوات بكثافة، مما دفع القوات لتبادل النيران معهم، مما أسفر عن مصرع "حسين س ح" وشهرته حسين عون 35 سنة وسبق اتهامه فى العديد من قضايا المخدرات هو وجميع أفراد عائلته ، وضبط بحوزتهم على سلاح نارى بندقية آلية و10 طلقات وفوارغ.

كما تم ضبط "وائل أ ع" 39 سنة وسبق اتهامه فى العديد من قضايا المخدرات، وبتمشيط المكان عثر على كمية من مخدر الهيروين تقدر بحوالى نص كيلو هيروين. و3 دراجات بخارية و3 ميزان رقمى حساس، وتم التحفظ على المضبوطات للعرض على النيابة العامة .