بلاغ يتهم إدارة مدرسة ابتدائية فى سوهاج بإهدار المال العام

تقدم مسئول أمن ومحقق بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج ببلاغ لقسم أول، يتضرر فيه من إدارة مدرسة الرشاد الابتدائية، لقيامهم بتأجير فناء المدرسة لإقامة للسلع بالمخالفة للقانون وإهدار المال العام.

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من العميد أسامه عبدالعزيز مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بتقدم مسئولين ببلاغ للقسم يفيد تضررهم من إدارة إحدى المدارس لإهدارهم المال العام.

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد المولد رئيس مباحث القسم بتقدم علاء أحمد السيد محمد 43 عاما، مسئول أمن بمديرية التربية والتعليم بسوهاج ويقيم شارع أحمد بدوى بندر المراغة، ومحمد إبراهيم محمد أحمد 40 عاما، محقق بالشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج ويقيم شارع العويسات بالقيسارية – دائرة القسم بتضررهما، من إدارة مدرسة الرشاد الابتدائية الكائنة دائرة القسم لقيام القائمين عليها بتأجير فناء المدرسة لإقامة معرض للسلع بالمخالفة للقانون مما يترتب عليه إهدار المال العام والتأثير على العملية التعليمية جارى استدعاء المسئولين بإدارة المدرسة لسؤالهم و كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها.

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