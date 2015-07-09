مصرع مسن ونجله غرقاً داخل بئر للصرف الصحى فى سوهاج

لقى مسن ونجله مصرعهما غرقا فى بئر للصرف الصحى بناحية قرية السلامونى دائرة مركز أخميم، أثناء قيامهما بأعمال التطهير الخاصة بالبئر داخل المنزل، تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة أخميم، يفيد بمصرع أب ونجله عقب سقوطهما ببئر للصرف الصحى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والرائد أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث المركز بتلقى المركز بلاغا من على عبد الحميد عبد المنعم 65 مزارع ويقيم بناحية السلامونى دائرة المركز بغرق شقيقه ونجله داخل بئر صرف صحى بذات الناحية حال قيامهما بتطهيره تم انتشال الجثتين بمعرفة الأهالى، وتبين وفاة أحمد سعد عبد الحميد 29 عاما عامل وسعد عبد الحميد عبد المنعم 60 عاما عامل ويقيمان بذات الناحية إثر سقوطهما داخل بئر صرف صحى بمنزلهما حال قيامهما بتطهيرها، مما أدى إلى غرقهما ووفاتهما، بتوقيع الكشف الطبى على جثتى المتوفيين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.