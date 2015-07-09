إتهام طبيب بالتحرش بطالبة بالمنيا

إتهمت طالبة بالثانوي الأزهري بالمنيا، طبيب بقسم الاستقبال بمستشفى أبو قرقاص بالتحرش بها أثناء الكشف عليها.

وكان اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائي بالمديرية، يُفيد بورود بلاغًا من المدعوة “سوسن. ج. م”، 17 سنة- طالبة بالثانوي بالأزهري، ومُقيمة بقرية منسافيس بمركز أبو قرقاص، والتي تتهم طبيب بالمستشفى العام، ويُدعى “ماركو. م. ت”، 30 سنة، بالتحرش بها أثناء تواجدها بقسم الاستقبال للكشف على الجيوب الأنفيه، وأقرت أنه حاول التحرش بها، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة .