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للأمهات ..إزاى تعرفى نوع الطعام اللى بيسبب حساسية لطفلك ؟

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للأمهات ..إزاى تعرفى نوع الطعام اللى بيسبب حساسية لطفلك ؟ للأمهات ..إزاى تعرفى نوع الطعام اللى بيسبب حساسية لطفلك ؟
الحساسية هى حالة مرضية تحدث نتيجة لمهاجمة الجهاز المناعى بالجسم لنوع معين من المركبات ودون سبب واضح.

ومن أهم انواع الحساسية حساسية الطعام، والتى قد يولد بها بعض الأطفال، ويعد الكشف المبكر عن نوع الطعام الذى يتحسس منه الطفل أمرا فى غاية الأهمية، ويوضح طرق تحديده الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الاطفال قائلا:

إن الطعام الذى يتحسس منه جهاز المناعة ويهاجمه، لا يوجد له معايير محددة، ولا ينحصر فى أنواع بعينها، كما يختلف من إنسان الى آخر، وقد تجد طفلا يتحسس من الخضراوات أو الأرز ولا يتحسس من الشيكولاتة .

ويضيف أن علاج تلك المشكلة يتطلب من الوالدين الانتباه لظهور علامات الحساسية على أطفالهم بعد تناولهم للطعام، والأمر يعد أكثر سهولة فى المراحل الأولى من تقديم الطعام، لذا فغالبا ما ينصح الأطباء ببداية إدخال الطعام بشكل منفرد، وعدم تقديم نوعين فى نفس الوقت، وهو ما يسهل عمليه اكتشاف الطعام الذى يعانى الطفل من الحساسية تجاهه.

ويضيف طلعت أنه أى كان نوع الطعام الذى يتحسس منه الطفل يجب التوقف فورا عن تقديمه، أو تقديم المأكولات التى يدخل فى إعدادها، واستخدام الدهانات الموضعية المضادة للتحسس، على الأماكن المصابة من البشرة، مع إعطاء الطفل مضادات الحساسية .

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