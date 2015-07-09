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د.خالد عمارة يكتب: ضحايا الكوارث والانفجارات ودور جراحة العظام فى التعامل معهم

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د.خالد عمارة يكتب: ضحايا الكوارث والانفجارات ودور جراحة العظام فى التعامل معهم د.خالد عمارة يكتب: ضحايا الكوارث والانفجارات ودور جراحة العظام فى التعامل معهم
ظهر فى الفترة الأخيرة العديد من الحوادث الإرهابية والانفجارات التى تستدعى التأكيد على أهمية تعليم الأطباء -بل ورجل الشارع العادى- كيفية التصرف الصحيح فى هذه الحالات.

وقد نظمنا العديد من الدورات التدريبية فى نقابة الأطباء وجامعة عين شمس واتحاد الأطباء العرب للأطباء، عن كيفية التعامل مع ضحايا الكوارث والحروب، وهذه الدورات تحتوى على عدة أجزاء، منها الإسعافات الأولية والتعامل مع الكسور والجروح وإصابات الأوعية الدموية والمخ والأعصاب فضلاً عن إصابات الصدر والبطن.

وأولويات التعامل مع المصابين فى هذه الحالات تكون بالترتيب التالى:
>أولاً: إنقاذ الحياة.
>ثانيًا: إنقاذ الأعضاء أو الأطراف من البتر.
>ثالثًا: إنقاذ الوظيفة ومنع حدوث إعاقة مستديمة بسبب الإصابات.
>وفى موقع الحادث يجب تقسيم المصابين حسب درجة الإصابة وخطورتها بحيث يتم التعامل مع الحالات العاجلة ويتم تمييزها عن الحالات البسيطة أو غير الخطيرة، كما يجب اكتشاف الحالات المعرضة للتدهور بسرعة والسيطرة على مجرى التطور للحالة قبل تدهورها.
>ويجب التعامل مع المصابين على مراحل منها مرحلة موقع الحادث ومرحلة سيارة الإسعاف أو النقل ومرحلة حجرة الطوارئ بالمستشفى ومرحلة حجرة العملية ومرحلة النقاهة ومرحلة إعادة التأهيل بعد الحادث، ويشارك فى هذه المراحل تخصصات كثيرة ليست فقط جراحة العظام أو الجراحة العامة والأعصاب، بل يشارك فيها الطب الطبيعى والتأهيل والعلاج النفسى والأجهزة التعويضية والتجميل.. إلخ.

هذه الدورات التدريبية مهمة لكل الأطباء، كما أن دورات الإسعافات الأولية مهمة لكل الشعب المصرى والعربى فى هذه الظروف الصعبة.

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مصر 365