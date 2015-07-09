أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تحالف الأقليات ينظم إفطارًا جماعيًا الأحد القادم

Google+ Print
تحالف الأقليات ينظم إفطارًا جماعيًا الأحد القادم تحالف الأقليات ينظم إفطارًا جماعيًا الأحد القادم

9 يوليو 2015 | 2:38 مساءً

أرشيفية

ينظم التحالف المصري للأقليات حفل إفطار الأقليات المصرية يوم الأحد المقبل، وذلك بالمعبد اليهودي بالقاهرة.
> وأشار التحالف فى بيان له إلى أن الإفطار يأتي هذا العام تحت شعار ” قوتنا في تنوعنا “. وذلك في إطار ترسيخ ودعم مبدأ تنوع وتعددية المجتمع المصري الذى هو أحد ثوابت وأهداف التحالف المصري للأقليات التي قام عليها منذ تأسيسه في إبريل من عام 2012.
> موضحاً انه يقام اللإفطار هذا العام في حضور عددٍ من المنتمين لأقليات عرقية ودينية وبعض الشخصيات العامة والمهتمين بمجتمعات الأقليات المصرية.

2015-07-09

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا