تحالف الأقليات ينظم إفطارًا جماعيًا الأحد القادم

ينظم التحالف المصري للأقليات حفل إفطار الأقليات المصرية يوم الأحد المقبل، وذلك بالمعبد اليهودي بالقاهرة.

> وأشار التحالف فى بيان له إلى أن الإفطار يأتي هذا العام تحت شعار ” قوتنا في تنوعنا “. وذلك في إطار ترسيخ ودعم مبدأ تنوع وتعددية المجتمع المصري الذى هو أحد ثوابت وأهداف التحالف المصري للأقليات التي قام عليها منذ تأسيسه في إبريل من عام 2012.

> موضحاً انه يقام اللإفطار هذا العام في حضور عددٍ من المنتمين لأقليات عرقية ودينية وبعض الشخصيات العامة والمهتمين بمجتمعات الأقليات المصرية.