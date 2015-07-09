أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تسمُم 6 من أسرةٍ واحدة لتناولهم طعامٍ فاسد بالمنيا

Google+ Print
تسمُم 6 من أسرةٍ واحدة لتناولهم طعامٍ فاسد بالمنيا تسمُم 6 من أسرةٍ واحدة لتناولهم طعامٍ فاسد بالمنيا

صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص من أسرةٍ واحدة بحالة تسمم، لتناولهم طعام فاسد مُعدٍ بالمنزل، بمركز سمالوط بالمنيا.

وكان اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مستشفى سمالوط العام، يتضمن إصابة 6 أشخاص من أسرةٍ واحدة بحالات تسمم غذائي.

وبالانتقال تبين إصابة كل من:” هاني شحاتة طنطاوي”- 35 سنة، و”جليلة شحاتة حسن”-30 سنة، و”أية شحاتة طنطاوي”- 17 سنة، و”حاتم أيمن شحاتة”- 9 سنوات، و”محمد طنطاوي شحاتة”- عامين، و”هالة أدهم إبراهيم”- 22 سنة، حيث أصيبوا جميعًا بحالات تسمم، وذلك عقب تناولهم وجبة طعام فاسد، وتحرر محضر بالواقعة ولتتولى النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا