تسمُم 6 من أسرةٍ واحدة لتناولهم طعامٍ فاسد بالمنيا

أصيب 6 أشخاص من أسرةٍ واحدة بحالة تسمم، لتناولهم طعام فاسد مُعدٍ بالمنزل، بمركز سمالوط بالمنيا.

وكان اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مستشفى سمالوط العام، يتضمن إصابة 6 أشخاص من أسرةٍ واحدة بحالات تسمم غذائي.

وبالانتقال تبين إصابة كل من:” هاني شحاتة طنطاوي”- 35 سنة، و”جليلة شحاتة حسن”-30 سنة، و”أية شحاتة طنطاوي”- 17 سنة، و”حاتم أيمن شحاتة”- 9 سنوات، و”محمد طنطاوي شحاتة”- عامين، و”هالة أدهم إبراهيم”- 22 سنة، حيث أصيبوا جميعًا بحالات تسمم، وذلك عقب تناولهم وجبة طعام فاسد، وتحرر محضر بالواقعة ولتتولى النيابة العامة التحقيق.