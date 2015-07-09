مقتل طالبة على يد جارها بالمنيا

ُقتلت طالبة على يد جارها الطالب بالإبتدائي، وذلك خلال مشاجرة وقعت بينهما بمركز ديرمواس جنوب المنيا.

وكان اللواء محمد الهلباوي، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بمقتل طالبة تدعى ” أسماء طلعت عبد الله”- 13 سنة- طالبة بالصف الأول الإعدادي، وأنها قد لقيت مصرعها، متأثرةً بإصابتها بطعنة نافذه بجانبها الأيسر على يد طفل جارها، والذي يدعى “سالم رمضان عبد الباري”- 9 سنوات- تلميذ بالصف الابتدائي، وذلك في مشاجرة نشبت بينهما.

وكانت المجني عليها، بحوزتها سكين تقشر بصل أمام المنزل، وعندما إشتدت المشاجرة، أخذ المذكور السكين وطعنها عدة طعنات، مما أودت بحياتها في الحال، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت اليناية لتولي التحقيقات .