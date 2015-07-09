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أم صلال: نحاول إقناع فتحي بعدم الرحيل

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أم صلال: نحاول إقناع فتحي بعدم الرحيل أم صلال: نحاول إقناع فتحي بعدم الرحيل

أبرز نادي أم صلال القطري بيانا رسميا يتحدث فيه عن نجم الكرة المصرية أحمد فتحي الذي يرغب في العودة للأهلي هذا الصيف.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) قد ذكرت أن فتحي طلب رسميا فسخ عقده مع نادي أم صلال القطري.

وأعلن أم صلال عبر موقعه الالكتروني "نتمسك بأحمد فتحي".

وتابع البيان "فتحي قدم موسما جيدا مع الفريق وحصل على إشادة الجميع".

وأكمل البيان "نحاول إقناع اللاعب بعدم الرحيل ونعلن تمسكنا بخدماته".

وكان علاء عبد الصادق مدير الكرة في الأهلي قد صرح عبر الموقع الرسمي للنادي الأحمر بأن احتمالية عودة فتحي لقلعة الشياطين الحمر كبيرة.

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