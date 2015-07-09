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النيابة تتسلم طعن دفاع مبارك ونجليه على أحكام قضية "القصور الرئاسية"

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النيابة تتسلم طعن دفاع مبارك ونجليه على أحكام قضية "القصور الرئاسية" النيابة تتسلم طعن دفاع مبارك ونجليه على أحكام قضية "القصور الرئاسية"
تلقى المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، تقريرا بالطعن المقدم من فريد الديب محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم فى قضية الفساد المعروفة إعلامياَ بـ"القصور الرئاسية".

وتتضمنت مذكرة الطعن عدة أسباب أبرزها الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب، وغيرها من الأسباب .

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا بتاريخ 9 مايو من العام الحالى بالسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، فى إعادة محاكمة فى قضية الفساد التى عرفت باسم "قضية قصور الرئاسة".

كذلك غرمتهم المحكمة 125 مليون جنيه هو المبلغ الذى اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما قضت بإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه.
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