إحالة أوراق 10 من الإخوان للمفتى فى قضية قتل حارس مستشار بمحاكمة مرسى

قضت محكمة جنايات المنصورة دائرة الإرهاب برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر، باحالة أوراق 10 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الى مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ قضية "قتل الحارس" .

وترجع أحداث القضية إلى العام الماضى بعد قيام المتهمين بقتل رقيب الشرطة المكلف بحراسة وتأمين منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين بمحاكمة الرئيس المعزول أثناء انتهاء خدمته أمام المنزل وعودته أطلقوا عليه النار فى منطقة سندوب حيث اعترف عدد من المتهمين بتفاصيل الحادث بعد القبض عليهم.

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